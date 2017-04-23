23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sorgun'da düzenlenen törenle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sorgun'da düzenlenen törenle kutlandı.
Her yıl Sorgun Belediye Meydanında yapılan tören, hava şartları nedeniyle İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda yapıldı.
Saygı duşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasının ardından, ilçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Ekinci, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde ve onun "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesinin 23 Nisan 1920'de Ankara'da, Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline geldiğini söyledi.
Konuşmanın ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.
Program, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuva ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.
Törene, Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Cumhuriyet Savcısı Anıl Altay, ilçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ait binalar, iş yerleri bayraklarla süslendi.