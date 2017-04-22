23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bilinmesini isteriz ki, milletimizin iradesini ve egemenliğini gasp etme girişimleri geçmişte olduğu gibi bugün de başarısız kılınacaktır.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bilinmesini isteriz ki, milletimizin iradesini ve egemenliğini gasp etme girişimleri geçmişte olduğu gibi bugün de başarısız kılınacaktır." değerlendirmesini yaptı.
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
"23 Nisan 1920, milletimizin azim ve kararlılıkla egemenliğini eline aldığı, işgal ve tutsaklık zincirlerini kırdığı, kendi tarihini kendisinin yazmaya başladığı gündür." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günün önemini, "23 Nisan Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir cihan-ı husumete karşı kıyam eden Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisini vücuda getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder." vecizesiyle vurguladığını bildirdi.
Temsil ettiği bu değerlerle 23 Nisan'ın, milletin özgür ve bağımsız yaşayacağının müjdecisi, birlik ve bütünlüğün teminatı, çocukların geleceğinin güvencesi olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Bu mirasın omuzlarımıza yüklediği büyük sorumlulukla, bugün bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisinin timsali olduğu milli egemenliğe, demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkma göreviyle karşı karşıyayız. Bilinmesini isteriz ki, milletimizin iradesini ve egemenliğini gasp etme girişimleri geçmişte olduğu gibi bugün de başarısız kılınacaktır. CHP tarihten aldığı sorumlulukla başta egemenlik olmak üzere milletimize ait olan tüm hakların korunması için bütün meşru araçlarla mücadelesini sürdürecektir. Her zaman olduğu gibi sonunda kazanan milletimiz, milletimizin hakları ve adaletin güvencesi olan hukuk devleti olacaktır.
Bu düşüncelerle, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, egemenliğin hiçbir zümre, çıkar grubu, saray veya kişide değil millette olduğu, çocuklarımızın geleceğine adanmış nice yıllar diliyorum."