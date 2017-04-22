Aladağ İlçe Emniyet Amiri Can Turan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrencilere bıraktı.



Turan, kendisini ziyaret eden 5. sınıf öğrencileri Süha Davşan ve Cemile Bulut'a makam koltuğunu bıraktı.



Temsili emniyet amiri olan öğrenciler, telsizle görevli polislerden ilçenin asayişiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi alarak, kent merkezindeki yol kenarlarında içki içenlerin uyarılması ve atılan şişelerin toplatılması yönünde talepte bulundu.



Turan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:



"Öğrencilerimizin isteklerini ve temennilerini dikkate alacağız ve en kısa sürede ekiplerimiz yol güzergahlarındaki denetimlerini arttırarak bu olumsuz davranışları sergileyenlere kabahatler kanununa göre cezai işlem yapacak. Çünkü asayişi sağlamak asli görevlerimizdir. Bizim önceliğimiz okullarımız, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizdir. Olumsuz davranışlar sergileyenleri de uyarmak polisin görevidir."



Turan, ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.