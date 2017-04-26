21 Derslikli Okulun Protokolü İmzalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılacak olan 21 derslikli ortaokul yapım işine ait protokol imzalandı.



Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine Çerkezköy Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından yaptırılacak 21 derslikli ortaokul yapım işine ait protokol imzalandı. Tekirdağ Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çerkezköy Eğitim Gönüllüleri Derneği arasında düzenlenen protokol, Vali Mehmet Ceylan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ve Çerkezköy Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Mehmet Danyeli tarafından valilik makamında imzalandı. İmza töreninin ardından Vali Ceylan hayırlı olması dileklerinde bulundu. - TEKİRDAĞ