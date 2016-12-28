2017 Survivor'da hangi ünlüler yarışacak sorusunun cevabı haberimizde. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, en çok izlenen programlarından biri olan Survivor'da eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'ın da yarışacağını resmen duyurdu. Twitter hesabından bir açıklama yapan Ilıcalı; "Milli futbolcularımızdan Serhat Akın da Survivor 2017 kadrosunda.. Kendisine başarılar diliyoruz." dedi. Acun Ilıcalı, daha önce de eski Beşiktaşlı futbolcu İlhan Mansız'ın da Survivor kadrosuna katıldığını açıklamıştı.

SERHAT AKIN KİMDİR?

1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başlayan 1991 doğumlu Serhat Akın, 2000 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de beş sezon futbol oynadı ve üç şampiyonluk yaşadı. 1999 yılında 4 kez Türkiye U-17 formasını giymiştir, aynı yıl içerisinde 3 kere de Türkiye U-18 formasını giymiş 4 gol atmıştır. 2000 yılından 2002 yılına kadar Türkiye U-21 formasını 22 kere giymiş ve 12 gol kaydetmiştir. 2002 yılından itibaren ise Türkiye A Milli takım formasıyla 21 maça çıkmış ve 4 gol atmıştır. Erzincanlı olduğu için Milli Takım'da genellikle 24 numaralı formayı taşımıştır. Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda Kadıkoy Boğası olarak anılan Serhat Akın, futbol hayatına Almanya'da Berliner AK 07 takımında son vermiştir.









