2017 İnşaat Sektörü İçin Umut Vadediyor"

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmeti şirketi KPMG Türkiye İnşaat Sektör Lideri İsmail Önder Ünal, talep kaynaklı önemli potansiyeli bulunan inşaat sektörü için 2017'nin umut vadettiğini bildirdi.



Ünal, KPMG Türkiye 2017 İnşaat Sektör Raporu'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYİH) doğrudan payı yüzde 8'e yaklaşan inşaat sektörünün 2016 yaz aylarında yaşadığı sarsıntının ardından hızla toparlandığını ifade etti.



Sektörün 2017'deki yüksek potansiyelinin gerçekleşmesi için bir ivmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Ünal, döviz kurlarındaki hareketliliğin inşaat sektörünün performansını belirleyeceğini, yatırımcının kur artışı maliyetlere yansımadan alım fırsatlarını değerlendirmek istemesinin kısa vadede hareket oluşturabileceğini kaydetti.



Ünal, inşaat sektörünün toplam hasıladaki payının düzenli olarak arttığına işaret ederek, 2016'nın ilk 3 ayında toplam hasılanın yüzde 7,6'sının inşaat sektörü tarafından oluşturulduğunu, çeyrek bazında en büyük katkının ise yüzde 8,3 ile ikinci çeyrekte gerçekleştiğini, bu oranın 1998'den bu yana açıklanan tüm veriler içinde en yükseği olduğunu belirtti.



İnşaat sektörünün istihdam için de önemli olduğunu vurgulayan Ünal, 2016 yılının ilk 9 ayında ortalama 27 milyon 300 bin kişinin istihdam edildiğini, bunun 2 milyona yakın bölümünün inşaat sektöründe çalıştığını aktardı.



Ünal, 2016 yılının ilk 11 ayında 1 milyon 199 bin olarak gerçekleşen konut satışlarının 2015'in aynı dönemine göre yüzde 4,6 artış gösterdiğine dikkati çekti.



Günde 3 bin 600 konut satıldı



2016 yılında aylık ortalama 109 bin, günlük ortalama 3 bin 600 konut satıldığı bilgisini veren Ünal, aylar bazında geçen yılın zirvesinde kasım ve ekimin bulunduğunu, düşen faiz oranları ve TOKİ kampanyalarının da etkisiyle bu aylarda satılan konut sayısının bir önceki yılın aynı aylarına göre yüzde 25 arttığını açıkladı.



Ünal, yılın ilk 11 ayında satışların en az olduğu ayın ise 81 bin konut ile darbe girişiminin yaşandığı temmuz olduğuna değindi.



Geçen yılın ilk 11 ayında yabancılara 16 bin 549 konut satıldığını aktaran Ünal, "Bir önceki yılın ilk 11 ayında ise yabancılara 20 bin 547 konut satılmıştı. Burada yüzde 19 düşüş gerçekleşti. Yabancı alıcıların ekim başı itibarıyla 3 lirayı aşan ve kasım ayı sonunda 3,50 liraya dayanan dolar kurundan etkilendikleri tahmin ediliyor." yorumunu yaptı.



Ünal, 2016'nın ilk 11 ayında Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında kazandıkları 92 proje için 7,7 milyar dolarlık sözleşme imzaladığını ve sektörün son 10 yılın en zayıf performansını sergilediğini belirterek, proje sayısı bazında yüzde 59, toplam proje bedeli bazında yüzde 65 daralma yaşandığını, Rusya ile yaşanan uçak krizinin Rus inşaat pazarında ciddi payı olan Türk firmalarını önemli ölçüde etkilediğini ifade etti.



"Döviz kurlarındaki artışın inşaat maliyetlerini etkilemesi kaçınılmaz"



Önder Ünal, "Türkiye'nin demografik yapısından kaynaklanan konut ihtiyacı, halkın tasarruf ve yatırım tercihleri, yakın coğrafyalardaki sorunlar nedeniyle aldığımız göç ve yabancılardan gelen konut talebi birlikte düşünüldüğünde pazarda hala talep kaynaklı önemli potansiyel olduğu söylenebilir. Kentsel dönüşüm projelerinin büyüklüğü, doğal nüfus artışı ve bunun getirdiği nitelikli konuta yönelik taleple birleştiğinde konut sektörü, ekonominin lokomotifi olmaya devam edecektir. 2017 inşaat sektörü için umut vadediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Ancak ekonomiye yön veren inşaat sektörünün ülkenin ekonomik performansından doğrudan etkilendiğine değinen Ünal, şunları kaydetti:



"Döviz kurları ve faizdeki gelişmeler inşaat sektörünün 2017 yılı performansında temel belirleyici faktörler olacak. Konut piyasasında faiz düşüşleri talebi tetikliyor. Ama döviz kurlarındaki artışın inşaat maliyetlerini etkilemesi kaçınılmaz. Bundan etkilenmek istemeyen yatırımcıların tamamlanma aşamasında olan projelerde son alım fırsatlarını değerlendirmek isteyeceği öngörülebilir. Dövizdeki belirsizlikten endişe eden yatırımcı, sığınılacak bir liman olarak konuta yönlenebilir. Ama maliyetlerin projelere yansıması sektörün performansını etkileyecek gibi görünüyor."



Ünal, yurt içi altyapı yatırımlarının İzmir-Ankara otoyolu, nükleer santraller, Kanal İstanbul ve şehir hastaneleri gibi devam eden ve planlanan projelerle sürecek gibi göründüğünü ifade etti.



Yurt dışında rekabetçi gücünü uzun süredir Engineering News-Record (ENR) listesinde ilk 3 sırada yer alarak kanıtlayan inşaat sektörünün hedefinin yıllık 25 milyar dolar yeni proje üstlenme ortalamasını yukarı çekmek olacağını belirten Ünal, "Petrol fiyatları ve siyasi karışıklıklar nedeniyle olumsuz etkilendiği mevcut pazarları, Afrika, İran, Güney Amerika gibi alternatif pazarlarla destekleme arayışı 2017 yılında da devam edecek." görüşlerini aktardı.