2 Kişinin Öldüğü Kahve Baskınında Sanıklar Suçlamaları Kabul Etmedi

ADANA'da geçen yıl nisan ayında, kahve önünde otururken, silahlı saldırının ortasında kalan ve olayla ilgisi olmayan 2 kişinin ölümüne neden oldukları suçlamasıyla tutuklu yargılanan 3 sanık suçlamaları kabul etmedi.



Olay, geçen yıl 8 Nisan'da merkez Yüreğir İlçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Tutuş (40), iddiaya göre, aralarında uyuşturucu satışı ve yaralama olayı nedeniyle husumet bulunan Mehmet Pirinci'yi (22) öldürmesi için Hünkar İsmail İsen'e (21) talimat verdi. İsen, Muhammed Karakaya'nın (21) kullandığı motosikletle kahve önüne giderek Pirinci'ye doğru tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu Mehmet Pirinci ayağından yaralanırken, olayla ilgisi bulunmayan Müslüm Tozkoparan (21) ile Hakan Taştan (16) yaşamlarını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Mustafa Tutuş, Hünkar İsmail İsen ve Muhammed Karakaya tutuklandı. 3 sanık hakkında tasarlayarak öldürme ve azmettirme suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER



Olayla ilgisi olmadığını öne süren Hünkar İsmail İsen suçlamayı kabul etmedi. Azmettiricilikle suçlanan Mustafa Tutuş, "Kesinlikle Hünkar'ı azmettirmem söz konusu değildir. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Muhammed Karakaya ise suçlamayı kabul etmeyerek, "Mustafa Tutuş'un ismini babamdan duydum. Ancak şu an huzurda bulunan 2 sanığı ilk defa burada gördüm. Benim motosikletim yok. Babamın mavi renkli bir motosikleti var ancak bana asla vermez" diye savunma yaptı.



Olayda yaralanan Mehmet Pirinci ise mağdur olarak verdiği ifadesinde şunları söyledi:



"Kırmızı renkli plakasız bir motosikletin arkasında kapüşonu olmasına rağmen kendisini teşhis ettiğim Hünkar bize mermisi bitene kadar ateş etti. Muhammed'i iyi tanırım arkadaşımdır. Olaydan yaklaşık 1 hafta önce Muhammed bana 'Seni Mustafa Tutuş vurduracak' demişti. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim."



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.



- Adana