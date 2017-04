2 Günde LYS Coğrafya Semineri, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde!



"Görsel hafıza teknikleri ve animasyonlar ile 2 günde YGS Coğrafya, 2 günde LYS Coğrafya ve 2 günde KPSS Coğrafya konularını öğrenmek artık çok kolay.



YGS, LYS ve KPSS Coğrafya seminerlerinde tüm konular detaylı olarak görsel hafıza teknikleri ve animasyonlar kullanılarak, hikayelerle etkili bir biçimde anlatılmaktadır. Seminerlerde sıkılmadan hatta eğlenerek, komik müzik ve hikayelerle dersleri öğrenmenin ve netlerinizi artırmanın keyfini sürebilirsiniz.



Öğrencilerimize seminerde anlatılan konu içerikleri açıklamalı ve renkli resimli kaynak kitap olarak verilmektedir. Seminer sonunda soru çözümü ve deneme sınavı yapılarak öğrencinin başarısı ölçülüp değerlendirilmektedir."



Seminer Kuralları



•Bileti Satın aldıktan sonra www.univerist.com web adresinden kesin kayıt yaptırmanız gerekmektedir.



•Fiyatlara kitap v.b. doküman dahildir.



•Aynı dersin aynı konulu seminerine ikinci defa katılmak isteyen öğrenci, seminerin güncel fiyatının yarısını ödeyerek seminere tekrar katılabilir.



•Seminerlerin tamamı 9.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.



•Derslerin her bir seansı 40 dakika olup her 40 dakikada bir 15 dakika ara verilecektir.



•15 dakikalık aralarda derslere geç kalan öğrenciler o seansa alınmayacaktır. Sebebi dersin bölünmesini engellemektir.



•Öğle yemeği arası 12.00-13.00 arasında olacaktır.



•Dökümanlar seminer başlamadan önce öğrencilere verilecektir.



•Seanslara girerken öğrencilerin cep telefonlarını sessiz konuma getirmeleri ve kesinlikle ders devam ederken kullanmamaları gerekmektedir. Bunun tespitinde öğrenci seminerin diğer seanslarına alınmaz ve ücret iadesi yapılmaz. Bu durum kamera kayıtları ve seminerdeki öğrencilerin şahitliği ile belgelendirilir.



•Seanslar devam ederken yanındaki arkadaşıyla ya da telefonla görüşen kişi seminer devam ederken dışarıya çıkarılır ve diğer seanslara alınmaz. Ücret iadesi yapılmaz. Bu durum kamera kayıtları ve seminerdeki öğrencilerin şahitliği ile belgelendirilir.



•Seanslara girerken içeriye su dışında içecek ya da yiyecek getirilmemesi rica olunur.



•Seminere sınav vs mazeretlerden dolayı gelemeyecek öğrenciler en az 2 gün önceden belirterek daha sonraki bir tarihteki aynı içerikli seminerle katılım tarihini değiştirebilirler.



•Kayıtlı olduğu halde seminer günü seminere katılmayan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz



•Organizatör gerekli hallerde programı iptal etme, erteleme, mekanı değiştirme hakkını saklı tutar.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Halk E.M



Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 39



Başlangıç Saati : 15.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 11: 00: 00



Kategori : 2 Günde LYS Coğrafya Semineri



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır