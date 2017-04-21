2 Bekar Oyunu

2 Bekar Oyunuİzmir Atatürk Kültür MerkeziDetaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : İzmir AKM Yunus Emre SalonuMekan Adresi : Mithat Paşa Cad. No: 92/ABaşlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00Kategori : 2 Bekar OyunuTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.

2 Bekar Oyunu

2 Bekar Oyunu

İzmir Atatürk Kültür Merkezi

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : İzmir AKM Yunus Emre Salonu

Mekan Adresi : Mithat Paşa Cad. No: 92/A

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Kategori : 2 Bekar Oyunu

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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