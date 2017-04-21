2 Bekar Oyunu
2 Bekar Oyunuİzmir Atatürk Kültür MerkeziDetaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : İzmir AKM Yunus Emre SalonuMekan Adresi : Mithat Paşa Cad. No: 92/ABaşlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00Kategori : 2 Bekar OyunuTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.
2 Bekar Oyunu
İzmir Atatürk Kültür Merkezi
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : İzmir AKM Yunus Emre Salonu
Mekan Adresi : Mithat Paşa Cad. No: 92/A
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00
Kategori : 2 Bekar Oyunu
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io