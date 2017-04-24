2.amatör Küme Büyükler Futbol Liginde 6. Hafta Geride Kaldı
Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 6. Hafta müsabakaları geride kaldı.
Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 6. Hafta müsabakaları geride kaldı. Oynadıkları tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılan Pütürge Belediyespor, Hekimhan Spor ve Kale Gençlerbirliği haftayı yine galibiyetle kapatırken, g galibiyetle şampiyonluk için de ciddi bir avantaj sağladılar. Tandoğan Spor ve Malatya İdmanyurdu Spor'un BAY olarak maç oynamadığı haftada şu toplu sonuçlar alındı:
"Çatyol Bld. Spor 1-4 Hekimhan Spor, M. Fenerspor 1-2 Doğanyol Bld., Polat Bld. Spor 0-0 Şire Pazarı Spor, Çöşnük Gençlik 1-3 Kale G.Birliği Spor, Pütürge Bld. Spor 3-0 Konak Bld. Spor, Arapgir Spor 2-0 M.Galata Spor." - MALATYA