18 Nisan 2017 Haberleri
18 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Mısır'da Kıpti Kilisesinde Patlama Meydana Geldi
- Transeksüel İfşası Survivor Yarışmacısının Başını Yaktı
- Marcelo, Robben'e Attığı Çalımla Resmen Diz Çöktürdü
- Şampiyonlar Ligi'nde A. Madrid, Leicester'ı Eleyerek Yarı Finale Çıktı
- Müzmin Gelin Adayı Hanife'den Soru İşaretleri Doğuran Paylaşımlar
- 2 Üniversiteye Yeni Rektör Atayan Erdoğan, Bayburt'un Rektörünü Değiştirmedi
- Rus Şarkıcı Türkiye'yi Öve Öve Bitiremedi
- Euroleague'de Fenerbahçe Deplasmanda Panathinaikos'u 71-58 Yendi
- Asena'dan Çağla'ya Övgü: Türkiye'nin En Güzel Kadını
- Bozdağ: CHP Halkoylamasındaki Başarısızlığını Örtmek İçin YSK'yı Suçluyor
- 'Kolonya Cumhuriyeti'nin Galasına Ünlüler Akın Etti
- Sinan Oğan: 2019 Yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Adayım
- Irak Başbakanı İbadi'den Referandum Tepkisi: Kürtlerin Çıkarına Değil
- Gülben Ergen Keseyi Doldurmak İçin Startı Verdi
- Mısır'da 3 Bin 500 Yıllık Firavun Mezarı Bulundu
- Farah'tan Adanalı Sevgilisine Sırrı Pastada Gizli Doğum Günü Sürprizi
- Genç Kızın 'Twerk' Dansını Motosiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olacaktı
- Türk Botu, Karasularımızı İhlal Eden Yunan Botunu Kovalayarak Bölgeden Çıkardı
- Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti
- Tudor'dan Forma Alamayan Sabri Sarıoğlu, Ayhan Akman'la Dertleşti
- Dışişeri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
- Beren Saat'le Anılan Japon Uyarlaması Dizinin Kanalı Belli Oldu
- İngiltere Esma Esad'ı Vatandaşlıktan Çıkarmayacak
- CHP Gençlik Kolları Sokak Eylemleri Yapma Kararı Aldı
- Ağrı'da Askere Bombalı Tuzak: 1 Şehit
- Playboy Taha Özer'den 'Bu Kadar da Olmaz' Dedirten Yatak Videosu
- Nihat Zeybekci Moskova'dan Rusça Tweet Attı
- Şehit Polisler Kazadan 10 Dakika Önce Helikopterden Canlı Yayın Yapmış
- Meryem Uzerli Arap Dünyasında Fırtına Gibi Esmeye Devam Ediyor
- Erdoğan Referandum Zaferini CNN'e Anlattı: 1-0 ya da 5-0 Kazanmışsın Önemli Değil
- Otomobilden Fırlayan Tekerlek Eczanede Oturan Adamın Kafasına Çarptı!
- Ünlü İsimler, Tunceli'den Gelen Kara Haber Sonrası Yasa Boğuldu
- Spor Camiasından Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Mesajları Geldi
- HDP Milletvekili Taşdemir Gözaltına Alınıp, Serbest Bırakıldı
- TBMM, OHAL'in Süresini 3 Ay Daha Uzattı
- Tunceli'de Düşen Helikopterden İlk Fotoğraf Yayınlandı
- Çanakkale'de 3 Dönem MHP İl Başkanlığı Yapan Rıdvan Uz, Partisinden İstifa Etti
- Türkiye'de Meydana Gelen Sikorsky Kazaları
- İtalya'da Kadın Voleybol Takımının Çıplak Şampiyonluk Pozu Olay Yarattı
- Bakan Soylu, Tunceli'de Düşen Helikopterin Düşme Nedenini Açıkladı