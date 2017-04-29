Arap dünyasından medya temsilcilerini buluşturan "18'inci Arap Radyo Televizyon Festivali", düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.



Tunus'un sahil kenti Hammamat'ta dört gündür devam eden "çeşitlilik, yenilik ve özgünlük" temalı festivalde ayrıca radyo ve televizyon alanında yarışma düzenlendi.



Yarışmaya katılan 230 eser ve program arasından televizyon dalında 4 bin dolarlık birincilik ödülü, Tunus Televizyon Kurumunun hazırladığı "Direnişin adresi Kudüs" adlı belgesele verildi.



Radyo belgeseli dalında birincilik ödülüne de Tunus'ta yayın yapan Divan FM'in hazırladığı Mescid-i Aksa'daki "Meğaribe Kapısı" adlı belgesel layık görüldü.



Arap Ülkeleri Radyolar Birliği Genel Müdürü Abdurrahim Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki festivalin tüm rekorları kırdığını katılım sayısının 600'ü geçtiğini söyledi.



Festival kapsamında, Arap dünyasından 115 firma medya alanındaki yeniliklere ilişkin yaptıkları çalışmaları düzenlenen fuarda sergiledi.



Bu yıl 18'incisi düzenlenen Arap Radyo Televizyon Festivali 1981 yılından bu yana iki yılda bir gerçekleştiriliyor.