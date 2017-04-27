15 Temmuz Süreci Tabloya Aktarılacak

Şanlıurfa Valiliğinin himayesinde Yeşilay Şanlıurfa Şubesinin girişimleriyle 15 Temmuz süreci tabloya aktarılarak sergilenecek.



Resim Sanatı ile 15 Temmuz Süreci adı verilen proje hakkında Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'ya bilgi veren Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik, projenin genel amacının milli ve manevi duygu ve düşüncelerin sanat yoluyla ifade edilerek Şanlıurfa'nın 11 bin yıllık geçmişinde hep yer almış olan görsel sanatların uluslararası arenada tanıtılması olduğunu belirtti.



Projenin özel amacının ise 15 Temmuz sürecinde Türkiye'nin verdiği milli mücadeleyi resim sanatı yoluyla aktarmak olduğunu kaydeden Çelik, "Amacımız ülke olarak verdiğimiz bu mücadeleyi resim sanatı yoluyla nesilden nesile aktarmak ve bu duruşu sanat yoluyla tüm dünyaya bir kez daha duyurmaktır. Projemiz kapsamında kendini resim sanatında ispat etmiş 20 ressam ile bir resim çalıştayı düzenleyerek, bu çalıştay neticesinde ortaya çıkan resimlerle bir sergi düzenlemektir. Bu sayede gerek ulusal gerekse uluslararası arenada resim sanatı yoluyla Şanlıurfa ve 15 Temmuz süreci ifade edilmiş olacaktır" dedi.



Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ise, gelecek nesillere aktarılması gereken çok önemli bir süreç olan 15 Temmuz'un sanat yoluyla aktarılmasının etkili bir yol olduğunu belirterek, "Projeyi hayata geçirmeyi planlayan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Seçtikleri konu ülkemiz için gerçekten önemli bir konudur. Ülke olarak gösterdiğimiz birlik ve beraberliğimizin resmedilmesi gelecek kuşaklara bırakılacak değerli bir çalışma olacaktır" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA