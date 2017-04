Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "16 Nisan, bu ülkede kaostan, krizden, darbeden beslenenlere vurulan en büyük şamar olacak. 16 Nisan, Türkiye'de kalıcı istikrarın müjdecisi olacak. 16 Nisan, şehitlerimizin uğruna canlarını verdiği mücadeleyi zaferle taçlandırmanın adı olacak. 16 Nisan, yeni ve büyük Türkiye'nin müjdecisi olacak." dedi.



Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Milli İrade Platformu tarafından organize edilen "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı"ndaki konuşmasında, Kur'an-ı Kerim içine tuzaklanan bombaları unutmadıklarını söyledi.



Bölücü örgüt gibi DEAŞ'ın da öncelikle alimleri, hocaları, öğretmenleri ve kanaat önderlerini hedef aldığını dile getiren Erdoğan, "Din adına hareket ettiğini iddia eden bu sapkın yapı, en fazla Müslümanlara ve Müslümanların temsil ettiği değerlere zarar veriyor. Bölgede İslam medeniyeti adına ne varsa kazımaya çalışıyor." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz'da şehit ettiği kişilerin bu ülkenin evladı olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:



"Sözüm ona birbiriyle çatışan, görünüşte birbirlerinin düşmanı olan bu örgütlerin hedeflerinin aynı olması tesadüf olabilir mi? Her üç terör örgütünün de namlusunu bize doğrultması sadece tevafuk mudur? Elbette değildir. Örgütlerin ismi, iddiaları farklı olsa da hedefleri Türkiye ve bu millettir. Bu hainleri üzerimize salanların hedefi, Türkiye'den ve aziz milletimizden 1071'in, 1453'ün, 1915'in, 1923'ün hesabının sorulmasıdır. FETÖ, denilen ihanet çetesinin saldırılarını bu süreçten ayrı görenler, yanıldıklarını bilmelidirler. 40 yıldır beslenip, büyütülen FETÖ, Gezi olaylarının başarısız olmasından sonra, Pensilvanya'nın yularını ellerinde tutanlar tarafından sahaya sürülmüştür. Örgüt önce 17-25 Aralık'ta yargı ve emniyetteki militanları aracılığıyla darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Bu girişim 30 Mart ve 10 Ağustos seçimlerinde bizzat milletimiz tarafından sandıkta akamete uğratılmıştır. Örgüt bu kez, 15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki unsurlarını harekete geçirmiştir. O gece yaşananlar sadece kalleş bir darbe girişimi değildir. Aynı zamanda FETÖ eliyle vatanımızı işgal girişimidir."



Asker elbisesi giyen teröristlerin 15 Temmuz'da milletin üzerine pervasızlıkla ve gözü dönmüşlükle saldırdığını iyi bildiklerini aktaran Erdoğan, darbecileri Necip Fazıl Kısakürek'in "Vecdsiz, çilesiz, hikmetsiz din suikastçısıdır." ifadesiyle niteledi.



Erdoğan, bunların böyle bir güruh olduğunu dile getirerek, "Böyle bir güruh tarafından tam 249 kardeşimiz hunharca şehit edilmiş, 2 bin 193 vatandaşımız da yaralanmış ve gazi olmuştur. Hainlerin birbirleri arasında yaptıkları yazışmalar, bu katil sürüsünün ruh halini açıkça ortaya koyuyor. 'Vurun, öldürün, acımayın, üzerine sıkın, her şey serbest.' Bu tür emirlerin o gece havada uçuştuğunu görüyoruz. Yok ettiklerini sandıkları görüntüler birer birer ortaya çıkıyor. İhanetlerinin boyutu ifşa oluyor." değerlendirmelerinde bulundu.



"Darbecilerin radarları Kılıçdaroğlu'nu algılamıyor"



Her şeyin bu kadar açık ve net olduğunu aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ana muhalefetin başındaki zat, o gece yaşananlara 'Kontrollü darbe' diyor. Aslında o geceki hadislerin bal gibi darbe teşebbüsü olduğunu kendisi de biliyor. Ey Kılıçdaroğlu, 7 Ağustos'ta Yenikapı'ya niye geldin? Ben seni çağırdığımda önce olumsuz cevap verdin. Sonra baskı üstüne baskı, son anda geleceğini bildirdi. Geldiğinde meydanda böyle konuşmuyordun. Aradan bir hafta 19 gün geçti 'Yenikapı ruhu bitmiştir.' dedin. Sen, Yenikapı ruhunu anlamadın ki böyle bittiğini veya bitmeyeceğini anlayasın. Düşünün, ülkemizin birçok yerinde insanlarımız o saatlerde çıplak elleriyle darbecilere direniyor. Ellerinde silah yok. Ellerinde bayrak var. İmanı var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde tanklar vatandaşlarımıza ateş ediyor. Genelkurmay Başkanlığı önünde vatandaşlarımıza kurşun sıkılıyor. İnsanların üzerine tanklar sürülüyor. Ama bu zat, oradaki tankların arasından rahatça geçip, kendini Bakırköy'e atabiliyor. 12 dakika kiminle telefonda görüştün ey Kılıçdaroğlu? Açıkla bakalım. Demek ki darbecilerin radarları Kılıçdaroğlu'nu algılamıyor. Yaptıkları ortadayken hicap duyup milletten özür dilemek yerine utanmadan sıkılmadan '15 Temmuz kontrollü darbe' diye iftira atıyor. İnsanda biraz haya olur, edep olur. Madem direniş göstermedin bari o gece canlarını ortaya koyanlara saygı duy. Madem sözünün eri olamadın. Bari o gece tankların üzerine çıkan kahramanları iftiralarınla incitme. Ne demişler, 'Mert direnir, namert kaçar.' Zaten darbecilere direnmek herkesin harcı değil. Biz bu zatın asıl karın ağrısını çok iyi biliyoruz. Bu zat, oturduğu kontrollü koltuğun diyetini ödüyor. Bu zat, o gece darbecilere verdiği sözü yerine getiriyor. Bunun için FETÖ'nün avukatlığını ve borazanlığını, gönüllü sözcülüğünü yapıyor."



Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği iddiaların hiçbirinin kendisine ait olmadığını belirten Erdoğan, iddiaların tamamının 15 Temmuz'da suçüstü yakalan FETÖ'nün paçayı kurtarmak için servis ettiği iftiralar olduğunu söyledi.



Erdoğan, Pensilvanya'nın senaryo yazdığını, ana muhalefetin de bunu sahnelediğini dile getirerek, "Pensilvanya emrediyor, bunlar anında uyguluyor. Gazi Mustafa Kemal bunları görse, kurucusu olduğu partinin Pensilvanya'nın partisine dönüşmesine herhalde çok üzülürdü." dedi.



"16 Nisan, kalıcı istikrarın müjdecisi olacak"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'daki halkoylamasının çok önemli olduğunu aktararak, konuşmasını şöyle sonlandırdı:



"İnşallah 16 Nisan'da sadece ülkemizdeki yönetim sistemini değiştirmeyeceğiz. Aynı zamanda darbeci zihniyetle de hesaplaşacağız. Bu hesaplaşmaya var mıyız? 27 Mayıs'la, 12 Eylül'le, 28 Şubat'la hesaplaşacağız. Bunlara var mıyız? Hepsinden önemlisi 15 Temmuz ihanetiyle hesaplaşacağız. Buna var mıyız? Bütün bu tahribatların izini silerken aynı zamanda her yıl 10 yılda bir darbelere zemin hazırlayan köhne yapıyı da tedavülden kaldıracağız. 16 Nisan bu ülkede kaostan, krizden, darbeden beslenenlere vurulan en büyük şamar olacak. 16 Nisan, Türkiye'de kalıcı istikrarın müjdecisi olacak. 16 Nisan şehitlerimizin uğruna canlarını verdiği mücadeleyi zaferle taçlandırmanın adı olacak. 16 Nisan yeni ve büyük Türkiye'nin müjdecisi olacak. Mevlana Hazretleri 'Güneş herkesin üzerine eşit doğar ama gül başka leş başka kokar.' diyor. İnşallah, 16 Nisan Türkiye'nin üzerine doğan, aydınlık bir günün müjdecisi olurken tüm terör örgütlerinin de defterinin dürüldüğü gün olacak. Siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olacak 16 Nisan'da sizlerden çok güçlü bir destek bekliyorum. Sizlerin evet oylarınıza hem darbecilere hem de cuntacıların avukatlarına hak ettikleri cevabı vereceğinize inanıyorum. Buradan öyle bir ses verelim ki Kandil'deki terör ağları duysun, buradan öyle bir haykıralım ki Pensilvanya şarlatanın ödü patlasın. Öyle bir coşkuyla söyleyelim ki Türkiye düşmanı çevrelerin elleri ayaklarına dolansın."



