14 Yaşında Cinayetten Tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçesi'nde aralarında çıkan kavgada 17 yaşındaki Berkcan Akdemir'i bıçaklayıp öldüren 14 yaşındaki F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kapaklı İlçesi'nin Hürriyet Caddesi'nde karşılaşan, aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen Berkcan Akdemir ile F.K. tartıştı. Çıkan kavgada cadde üzerindeki dönerci dükkanına girip bıçak alan F.K., Berkcan Akdemir'i karnından bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan Akdemir, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olaydan sonra kaçan F.K.'yi yakalayarak gözaltına alındı.



Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı F.K., çıkarıldığı Çerkezköy Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.



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