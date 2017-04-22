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14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak ve Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi.

14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak ve Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Dunya.com

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Kürdistan İşçi Partisi, Hakkari, P.K.K., Şırnak, Terör, PKK