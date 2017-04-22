14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Şırnak ve Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi.
-
İBB, Karayolları'na yazı yazınca ortaya çıktı! Yavuz'a dolar zammı
-
3 çiftçi, bir ilçenin kaderini değiştirdi! Göç edenler geri dönüyor
-
THY 8 bin kabin memuru alacak
-
Trump'tan doları birkaç gün içinde "zıplatacak" açıklama
-
Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor! İşte tüm bilinmesi gerekenler
-
Referandum bitti, Borsa'dan tüm zamanların ikinciliği geldi
-
Erol Köse, Ebru'nun başını yakan çıplak fotoğrafı sansürsüz paylaştı