Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı tarafından İnönü Üniversitesinde düzenlenen "11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge Yarışması" sona erdi.



4 alanda ve toplam 50 projenin sergilendiği yarışmada 8 adet proje Eskişehir'de yapılacak olan Türkiye finalinde sergilenmeye hak kazandı. Toplam 8 ilden öğrencilerin katıldığı yarışmanın Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen kapanış törenine, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr Nusret Akpolat ile Prof. Dr İbrahim Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültür Daire Başkanı İhsan Gençay, Adıyaman İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Zeynel Çakmakçı, Mustafa Gümüş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı ve TÜBİTAK Malatya Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, yarışmanın Malatya'nın da içinde bulunduğu sekiz ilin katılımıyla gerçekleştiğini söyledi. Türkmen, "Malatya'nın Bölge Koordinatörlüğünü üstlendiği bu yarışmaya Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Tunceli olmak üzere sekiz il katıldı ve biyoloji, kimya, matematik, fizik olmak üzere dört alanda yarış yapılmıştır" diye konuştu. Türkmen, yarışmaya toplam 332 proje sahibinin başvuru yaptığını ifade ederek, "Bütün bu projelerin değerlendirilmesi için farklı üniversitelerden seçilen jürilerin yaptıkları değerlendirmeler sonucunda 50 proje bölge sergisine davet edilmeyi hak kazanmıştır. Burada yapılmış olan ikinci bir değerlendirmeden sonra da sergiye katılan 50 proje arasında Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarında 8 adet proje bölge finalistleri olarak belirlenmiş olup, seçilen finalistlerimiz Eskişehir'de yapılacak olan Türkiye finalinde bölgemizi teslim edeceklerdir. Eskişehir'de finale katılacak öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat da gençlerle yapılan tüm organizasyonlardan zevk aldığını dile getirerek, "İnönü Üniversitesi olarak bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Tüm yönetimimiz olarak başta Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve ekibine teşekkür ederim. Gençler sizler bizim geleceğimizdir, gençler olmazsa geleceğimizin olmayacağını iyi biliyoruz. Bu nedenle gençlik için yapılan bu tür yarışmalarla gençliğimizin geleceğe hazırlanmasını amaçlıyoruz" dedi.



Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise, yarışmaya katılan bütün öğrencileri kutlayarak, "Bölge sergisinde sergilenmek üzere proje başvurusunda bulunan 300 projenin tamamı ve onu yapan tüm çocuklarımız kıymetlidir, değerlidir. Temel eğitimden orta öğretime geçişteki merkezi ikinci ortak sınavda bütün 8. sınıftaki çocuklarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. - MALATYA