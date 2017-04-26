11 Mayıs Reyhanlı Terör Saldırısının Kitabını Yazdı

KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Reyhanlılı Safiye Cemre Elver, 11 Mayıs 2013'te kendi ilçesinde meydana gelen iki ayrı terör saldırısında yaşananlarla, yakınları şehit olanların duygu ve düşüncelerini kitap haline getirdi.



Yazdığı ve basımına başlanılan kitabının tanıtımını yapan Evler, 1000 adet basılacak olan kitabın gelirini Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği'ne bağışladı. Reyhanlı'daki terör saldırısının anneler gününden 1 gün öncesinde meydana gelmesi nedeniyle farklı anlam taşıdığını belirten Elver, kitabında daha çok annelerin görüşlerine yer verdiğini söyledi. 52 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör saldırısının önemi ve acısının çok büyük olduğunu belirten Elver, şöyle dedi:



"İlçemiz ve ülkemiz için yapmamız gereken terörü sonuna kadar lanetlemektir. 4. yılında Reyhanlı patlamasını, her 11 Mayısta eğitim gördüğüm üniversite platformunda ve farklı sosyal medya aracılığı ile sürekli duyurmaya çalışıyorum. Duyurma çabalarımı daha da farklı şekilde yapmak istediğim için kitap yazmaya karar verdim. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Dernek Başkanı Ahmet Tuna ile paylaşarak destek aldım."



EN KANLI SALDIRIYDI



Kitabına kadınların daha yoğun olarak katılmasını sağladığını söyleyen Elver şöyle konuştu;



"Şehit ailelerinden kadınların, saldırıda kaybettikleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini ve teröre duydukları nefreti belirlemelerini istedim. Onlar da, yazdıkları mektuplarla düşüncelerini paylaştılar. Mektupların yanı sıra görgü tanıkları ile görüşerek yazdığım kitabı baskıya verdim. Amacım yaşanan terör saldırısını Reyhanlı, Hatay ve Türkiye çapında duyurmak ve terörü lanetlemek. Bu saldırı en kanlısıydı. Daha sonra yerini Ankara ve Suruç saldırıları aldı. Bu tür olaylar ülkemizde bir daha yaşanmasın. Kitabımı 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği'ne bağışladım. Onlarda 11 Mayıs günü düzenlenecek bir programla halka dağıtacaklar."



Dernek Başkanı Ahmet Tuna ise, 2.5 yıllık çalışma ardından kitabın baskıya verildiğini şehitleri unutturmamayı amaçladıklarını söyledi. Tuna, "Saldırıdan bu güne kadar 4 yıl geçti. Şehitlerimizi unutturtmamak için ne yapabiliriz diye düşünürken Cemre kızımızla beraber çalışma yaptık. Sonunda güzel bir kitap ortaya çıktı. Kitabı halka dağıtacağız. Bu kitabın tüm Türkiye'de okunmasını istiyoruz. Kızımıza teşekkür ediyoruz" dedi.



Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013 tarihinde biri Yeni Mahalle'de bulunan belediye binası yanında, diğeri Atatürk caddesi üzerinde 2 ayrı terör saldırısı meydana gelmiş ve bu saldırıda 52 kişi yaşamını yitirmiş, önceden istihbarat alınmasına rağmen önlenemediği için bazı polis görevlileri hakkında dava açılmıştı. - Reyhanlıhatay