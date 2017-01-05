10 Soruda Diş Beyazlatma

Özgüvenle gülümseyebilmek için bembeyaz dişlere sahip olmamız gerektiğini biliyor musunuz? Özel hayattan kariyere, yeni tanıştığınız insanlardan arkadaş ilişkilerine kadar tüm hayatınızı etkileyen gülümseme için inci gibi dişlere sahip olmak isterken kafanızda pek çok soru işaretleri de olabilir… İşte bu soruları Diş Hekimi Pertev Kökdemir, sizler için yanıtladı:

Diş beyazlatma seçenekleri nelerdir?

Diş beyazlatma (bleaching), karbamid peroksit ve türevleri kullanılarak yapılan bir ağartma (renk açma) işlemidir. Kullanılan maddeler oksijen açığa çıkarır, dişlerin rengi açılır. Estetik diş hekimliğinin son derece güvenli bir uygulaması olan diş beyazlatma işlemi; ofis ve ev uygulamaları olmak üzere iki şekilde yapılır.

Ev beyazlatması ile ofis beyazlatması arasındaki farklar nedir?

Klinikte diş hekimi kontrolünde, hastaya diş eti, dudak ve yumuşak dokuları korumak için özel jel ve ekartörler uygulanır. Daha sonra dişlerin beyazlamasını sağlayan özel beyazlatma jelleri sürülür ve beyazlatma işlemine başlanır. Yaklaşık 40 dakika-1 saat boyunca beyazlatma işlemi devam eder ve gerekirse seans tekrarı yapılarak istenilen beyazlığa ulaşılır. Bu işlem ofis beyazlatmasıdır.

Diş beyazlığının devamı ve renklenmenin geri dönüşümünü engellemek amacıyla ya da 'ev beyazlatması' yapmak isteyen hastalar için her hastaya özel, alt ve üst çene dişleri için plaklar hazırlanır ve hastaya bu plaklara sürüp evde uygulaması için özel beyazlatma ajanları verilir. Bu uygulama ise ev beyazlatmasıdır.

18 YAŞINDAN ÖNCE ÖNERİLMEZ

Yaş sınırı var mı?

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Yetişkin herkese uygulanabilir. Ancak 18 yaşından küçüklerde, kanser tedavisi gören hastalarda, ciddi diş eti problemi olanlarda, dişin mine yüzeyinde defekt bulunan hastalarda uygulanması sakıncalıdır" diyerek uyardı.

Diş beyazlatma, diş minesine zarar verir mi?

Diş hekimi kontrolünde yapılan beyazlatmanın, dişlere hiçbir zararı yoktur. Dişe zarar vermediğine dair çok sayıda araştırma mevcuttur. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey, piyasada denetimsiz olarak satılan, içeriğinde dişlere zararlı maddeler olabilecek ürünlerin kullanılmaması gerektiğidir. Kontrolsüz kullanılan diş beyazlatma ürünleri, diş ve diş etlerinde yapısal bozukluklara neden olabilir.

Sonuçları görmek ne kadar sürüyor?

Tedavi ortalama 1-2 hafta içinde sonlandırılır. Dişler 2-3 hafta içerisinde beyazlamış olur.

GENÇLERİN DİŞLERİ DAHA FAZLA BEYAZLAR

Dişler ne kadar beyazlar?

Renklenmiş ve doğuştan koyu renkli olan dişleri, estetik diş hekimliğinde son yılların en gözde trendi olan 'Teeth Bleaching' dediğimiz diş beyazlatma sistemi ile sekiz tona kadar açmak mümkün. Yaşlandıkça daha az etki elde edilir. Gençlerin dişleri, yaşlı insanlardan çok daha fazla beyazlama eğilimi gösterir.

Olası yan etkiler nelerdir?

"Uygulama esnasında dişlerde geçici olarak hassasiyet görülebilir" diyen Kökdemir, "Bu hassasiyet kalıcı değildir. Bunu önlemek için yapılabilecek şeyler var. Örneğin, dolguların sızdırmadığından emin olun" diyor.

Hassas dişli birisi için hangi tedavi seçeneği daha iyidir?

Eğer dişleriniz çok hassas ise, beyazlatma işlemini ofis tipi beyazlatma ile diş hekiminize yaptırmanızda fayda vardır. Hekiminiz size özel bir tedavi prosedürü geliştirecektir. Bazı insanlar gerçekten çok hassas dişlere sahipse, dişleri daha az hassas hale getirmek için önce florür tedavileri kullanılabilir veya daha düşük bir konsantrasyonda ağartma işlemi daha uzun süreye yayılabilir.

DİŞ ETLERİNE ZARAR VERMEZ

Dişleri beyazlatmak güvenli midir?

Beyazlatma uygulaması hekim kontrolünde yapıldığında dişlere ve diş etlerine hiçbir şekilde zarar vermez.

Sonuçlar etkili ve uzun süreli olur mu?

Diş lekelenmesi ve renklenmesi; ağız hijyeninin yetersizliği, kafein, şekerli, asitli ve renkli gıdalar, sigara, puro gibi tütün ürünlerinin tüketimi ve yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan bir görüntüdür. Yaşlanmayla oluşabilecek kararmaya yapabileceğimiz bir şey yok, maalesef yeniden oluşacak. Ancak diğerlerine dikkat ederseniz daha uzun süre (iki yıl kadar) beyaz dişlerinizde yaşayabilirsiniz.