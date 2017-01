Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki saldırının, İzmir'deki olaya benzer olduğunun anlaşıldığını belirterek, Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyledi.



Kurtulmuş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla TBMM'de görev yapan gazetecilerle Parlamento Muhabirleri Derneğinde bir araya geldi.



Meclisin basın koridorundaki medya kuruluşlarını ziyaret eden Kurtulmuş, daha sonra Parlamento Muhabirleri Derneğine geçti.



Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada gazetecileri tebrik ederek, "Hepinize mesleğinizde başarılar diliyorum. Sağlıklı çalışma ortamları diliyorum. İnşallah başarılı bir şekilde çalışmalarınızı sürdürmeye devam edersiniz." diye konuştu.



Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadığı hain darbe teşebbüsü sırasında Türk medyasının öneminin, medyadaki çok sesliliğin neden gerekli olduğunun bir kere görüldüğünü söyleyen Kurtulmuş, "O akşam, daha ortada birçok şey belli değil iken medya kuruluşlarımızın büyük bir çoğunluğu demokrasiden yana tavır alarak, darbecilerin karşısında yer alarak, her türlü riski göze alarak büyük bir fedakarlıkla çalıştılar. Türkiye'nin demokrasisin korunmasında çok önemli bir fonksiyon icra ettiler. Bir kere daha sizin şahsınızda bütün medya kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Spikerlerinden kameramanlarına, foto muhabirlerinden muhabirlere, editörlere kadar bütün medya kuruluşlarındaki arkadaşlarımız son derece hassas bir şekilde o gece milletin yanında, demokrasinin yanında yer aldılar ve darbecilerin püskürtülmesinde tarihi bir sorumluluk üstlendiler. Bunu, bu vesileyle bir kere daha hatırladık." ifadelerine yer verdi.



- "Türk medyasının gücünü, çok sesliliğini, demokratik sisteme olan bağlılığını sürdüreceğine inanıyorum"



Milletin bir daha öyle zor, karanlık geceyi, zor dönemleri yaşamaması temennisinde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"İnşallah medya, çok seslilik içerisinde vazifesini, kamu görevini yerine getirmeyi devam ettirir. 15 Temmuz'dan sonra artarak devam eden terör saldırıları sırasında da ana akım medyanın kullandığı dil bakımından, milli birliğimiz bakımından duyarlı davrandığını görmekten de fevkalade memnuniyet duyuyoruz. Bazı görüntüler, olay yeri, terör örgütlerinin istediği şekilde görüntüler olmuyor değil, bunları da birer yol kazası olarak görüyoruz. Arkadaşlarımızla gerekli dayanışma içerisinde, daha düzgün bir şekilde halkın bilgilendirilmesine gayret ediyoruz. Bir kere daha hem demokrasiye olan bağlılığınız hem Türkiye demokrasisine olan katkılarınız dolayısıyla teşekkür ediyorum. Türk medyasının, gücünü, çok sesliliğini, demokratik sisteme olan bağlılığını sürdüreceğine inanıyorum. Biz de özellikle 65. Hükümet döneminde medya kuruluşlarıyla yakın ilişki içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Sizlerin sorunlarınızı, sıkıntılarınızı anlamaya, çözmeye gayret ediyoruz. İnşallah el ele vererek daha güzel bir şekilde Türk medyasının ilerlemesine katkıda bulunacağız."



- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişinde yaşanan çatışma



Kurtulmuş, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişinde yaşanan çatışmaya ilişkin güncel durumun ne olduğunun sorulması üzerine, "İlk bilgiler çerçevesinde, maalesef İzmir'deki olaya benzer olduğu anlaşılıyor. Bir teröristin etkisiz hale getirildiği, bir teröristin olay yerinden uzaklaştığı, kaçtığı yönünde bilgiler var. Onun da yakalanması için çemberin daraldığı anlaşılıyor. Ümit ederim o ikinci kişinin de bir an evvel yakalanması sağlanmış olur." açıklamasında bulundu.



Bu olayın, DEAŞ'ı, PKK'sı, FETÖ'sü ve diğer terör örgütleri arasında hiçbir farkın kalmadığını bir kez daha gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bakıyorsunuz, birbirlerine destekler sunuyorlar. Amaç, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini, Türkiye'de milletin, geleceğe umutla bakmasını önlemektir. Türkiye'de bir kaos ve kriz ortamı oluşturmaktır. Terör saldırıları karşısında içimiz yanıyor ama her terör saldırısından sonra da çok şükür milletimizin birlik, dayanışma duyguları kuvvetleniyor. Terör örgütleri ne yaparlarsa yapsınlar, başarılı olamayacaklar. Bunların hepsinin üstünden gelebilecek bir güce bu millet sahip." değerlendirmesinde bulundu.



- "İlk oylamadır, yeterlidir"



Anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesinde 338 kabul oyu çıkmasına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, "İlk oylamadır, yeterlidir. Anayasa paketinin TBMM'den kabul edilerek çıkacağına işaret ediyor. Bundan sonraki oylamada daha fazla oy çıkmasını tahmin ediyoruz. Bu anayasa paketinin, TBMM'den kabul edilerek çıkacağının işaretidir." ifadesini kullandı.



Numan Kurtulmuş, böyle bir anayasa paketinin gelmesi ve sivil iradeyle bu paketin Meclis'ten geçmesinin zaten başlı başına önemli bir gelişme olduğunu belirtti.



"Tabii ki bu anayasa paketi geçtikten sonra da Türkiye'nin yeni, sivil, demokratik, katılımcı bir anayasa paketi ortadan kalkıyor değil." diyen Kurtulmuş, mevcut şartlar, siyasi dengelerin böylesine bir paketin çıkmasını mümkün kıldığını ifade etti.



Kurtulmuş, Türkiye'de 12 Eylül anayasasının bütünüyle değiştirilmesi talebinin, toplumsal bir talep olarak durduğunu ve gelecek dönemde çok daha kapsamlı bir anayasal reformun gerçekleştirilebileceğini sözlerine ekledi.



- "Çok karamsar olmaya gerek yok"



Dövizdeki artışla ilgili değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Dövizdeki bu seyir, tabii bir seyir değil. Ekonominin şartlarından, dengelerinden kaynaklanan bir sonuç değil. Belli ki bazı çevrelerin yaptığı bir takım manipülasyonların sonucudur. Bunların durdurulacağına, dövizin normal seviyesine geleceğine inanıyorum. Eğer ekonominin şartlarından kaynaklı bir sonuç olsaydı işimiz zordu. Çok karamsar olmaya gerek yok." şeklinde konuştu.