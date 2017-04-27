1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı üretim bölgelerini ziyaret ederek işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili bilgilendirdi.



Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, GMİS Genel Başkanı Demirci, TTK Gelik İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek işçileri bilgilendirdiği ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirci, şunları kaydetti:



"Önümüzde 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliğimiz var. Bu bizim bayramımız. İşçi kardeşlerimizin bayramı. Emeğiyle, alın teriyle geçinenlerin bayramı. Önümüzdeki 1 Mayıs Bayramı özellikle bizler ve Zonguldak için çok önemli. Eşinizle, çocuğunuzla, ananız-babanız ile, akrabanız dostunuz ile hepinizi Zonguldak Madenci Anıtı'nda görmek istiyoruz. Çünkü bu güç birlikten doğar. Sizlerden doğan güç ile bizler daha güçlü oluruz ve daha güçlü mücadele ederiz. O nedenle, 1 Mayıs'ta Madenci Anıtı'nda vereceğiniz destek geleceğimiz için, Zonguldak için, bölgemiz için, ülkemiz için çok önemli."



Daha sonra Demirci'nin, beraberindeki sendikanın Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ ile birlikte TTK Kozlu Müessesesi'nde çalışan madencileri ziyaret ettiği ifade edildi.