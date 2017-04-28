1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Beylikdüzü'nde Kutlandı
Beylikdüzü Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.
Beylikdüzü Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Törene Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere DİSK-Genel İş Sendikası 2 No'lu Şubesi Başkanı Adil Çiftçi, KESK'e bağlı TÜM BEL-SEN İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı, belediye yönetimi, meclis üyeleri ve personel katıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Beylikdüzü Belediyesi Ana Bina önünde düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende tüm personele karanfil dağıtıldı. Programda yerini alan TÜM BEL-SEN İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı, "1 Mayıs yaşamın kendisi. Emeğin ve alın terinin hakları için başlayan mücadele sürmeye devam ediyor. 1977'de Taksim'de yitirdiklerimizi, şehitlerimizi anıyoruz. Pazartesi 1 Mayıs'da Bakırköy'de olacağız. İnsanca yaşam koşulları için kendimizi ifade edeceğiz" şeklinde konuştu.
"1 Mayıs'ta 'adalet' diye haykıracağız"
DİSK-Genel İş Sendikası 2 No'lu Şubesi Başkanı Adil Çiftçi de "Bizim 1 Mayıs özlemimiz hiç bitmeyecek. Biz Taksim'i özlem ve işçi hakları ile anacağız. Orası işçinin mabedi" dedi. 1 Mayıs'ta Bakırköy'de demokrasiyi, emeği, demokrat bir memlekette yaşama özlemini haykıracaklarını belirten Çiftçi, "Adalet, barış diyeceğiz. Emeğin karşılığı olan taşerona tam kadro diyeceğiz. Kıdem tazminatının gasp edilmesine hayır diyeceğiz. Biz kamudan emekli olmak istiyoruz. Bireysel emekliliği istemiyoruz. 11 milyon emeklinin hakkını haykıracağız" ifadelerini kaydetti.
"Sendikaların çok önemli vazifeleri var"
Herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İşçi, emek, iş gücü kutsal tarifler. Çünkü emek olmadan iş olmaz. Tepeden tırnağa Türkiye'nin her noktasında mutluluk istiyorsak, emeğin ya da çalışan iş gücünün mutluluğu mühimdir. Bunun aileye yansıması çok önemlidir" dedi.
Sendikaların çok önemli vazifeleri olduğunu ifade eden İmamoğlu, bu kurumların ancak insanların haklarını arayabileceği merciler olması halinde huzurlu kalabileceklerini söyledi. İmamoğlu, "Sendikaların daha fazla emeğe ve çalışana ulaşmasını sağlamak için yolları açmak gerekiyor. Bu tür kavramlara önem veren kurum olma mecburiyetimiz var. Tüm emekçi kardeşlerimizin bu güzel bayramını kutluyorum" diye konuştu. - İSTANBUL