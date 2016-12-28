Zorlu Şartlar HBB İle Aşılıyor

Kış mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği son günlerde artan yağış miktarına paralel olarak çalışmalarını arttıran HBB ekiplerinin son durağı Belen oldu. İlçenin önemli bağlantı yollarında oluşan su taşkınlarına müdahale eden ekipler, Nergizlik, Müftüler ve Güzelyayla yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek tüm durumlara karşı teyakkuz halinde olduklarını belirten Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zaman ve yer ayrımı gözetmeksizin özveriyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdiler.