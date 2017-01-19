Zorlu Enerji'den Fon Kullanımına İlişkin Açıklama

Zorlu Enerji· Elektri·k Üreti·m AŞ, sermaye artırımından elde edilecek fonun nerelerde kullanılacağına ilişkin açıklama yaptı.



Zorlu Enerji· Elektri·k Üreti·m AŞ'nin (Şirket) Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), 16 Aralık 2016 tarihinde açıkladığı, sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin ek açıklamada bulundu.



Açıklamada, şirketin sermaye artırımından elde edeceği 1 milyar 250 milyon TL tutarındaki fonun 1 milyar 150 milyon TL'lik kısmının, yüzde 100 bağlı ortaklıklarından Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ (Zorlu Osmangazi) tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımına katılmak için kullanılacağı ifade edildi.



Sermaye artırımından elde edilecek, kalan 100 milyon TL tutarındaki fonun ise, Zorlu Osmangazi'ye borç olarak verileceği kaydedilen açıklamada "Zorlu Osmangazi sermaye artırımından elde edeceği fonu ve sağlayacağı borç tutarını, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ (OEPSAŞ) paylarının tamamının satın alınmasında kullanacaktır." denildi.



Zorlu Enerji'nin açıklamasında, Zorlu Osmangazi'nin, OEDAŞ ve OEPSAŞ hisselerinin satın alma bedeli olan 360 milyon doların işlem kapanış günündeki dolar kurundan hesaplanacak TL karşılığının, 1 milyar 150 milyon TL'lik kısmını sermaye artışından elde edeceği fon ile, kalan kısmını ise şirketten alacağı borç ile finanse edeceği belirtildi.



Şirketin, toplamda sağlayacağı 360 milyon dolar tutarındaki fonun TL karşılığının, Zorlu Osmangazi'ye, bir kısmını sermayeye ilave etmek, bir kısmını ise borç vermek suretiyle aktarılacağına değinilen açıklamada, söz konusu fon transferlerinin, Zorlu Osmangazi'nin OEDAŞ ve OEPSAŞ hisselerini devralmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.