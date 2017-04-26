Zonguldak Valisi Kaban'dan Ziyaretler

Vali Ali Kaban, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun ile Karadeniz Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı ve Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas'ı ziyaret etti.



Kaban, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, Zonguldak'ta göreve başladığı günden bugüne kentin çıtasını yukarı çıkartmak için çalıştıklarını söyledi.



"Zonguldak'ın tanınır olmasını nasıl sağlarız ve daha çok nasıl para getiririz buraya mücadelesini veriyoruz." diyen Kaban, şöyle konuştu:



"Kömürün uluslararası piyasalardaki değerine göre bizim de değerimiz düşüyor. Bizim değerimiz sadece kömür değil ki? Bizim yeşilimiz ve ormanımız var. Bir türlü kullanmayı beceremediğimiz denizimiz, tarihimiz ve kültürümüz var. Onunla ilgili de müze çalışmalarını başlattık. Bir taraftan da geliri arttırmak lazım. Bu hususta da özellikle kömürden üretimi düşürmeden istihdamı arttırıcı yeni öneriler getirmemiz gerekiyordu. Üniversite ile iki yıl önce yaptığımız bir çalışma vardı. O çalışmayla yeni bir istihdam ve üretim okuması yaptık. Şu anda o sunduğumuz öneriler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından değerlendiriliyor. Amaç hem üretim hem de istihdam artsın. Diğer tarafta Sera Organize Sanayi Bölgesi var. Mülkiyet sorunuyla ilgili verdiğimiz mücadeleyi kazanırsak size ve diğer önemli kurumlarımıza şehir merkezinde bir yer temin edilecektir."



Kaban, daha sonra Karadeniz Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı ve Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Nas'ı ziyaret etti.