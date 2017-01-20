Zonguldak'taki Fetö Soruşturması

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen yüzbaşı ile astsubay tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli Deniz Yüzbaşı M.C.Ö. ile Deniz Astsubay G.G'nin işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadeleri sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklandı.



Bu arada, zanlıların, birliklerinde sözde darbe bildirisini askerlere okudukları öğrenildi.