Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde servis minibüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Erhan Temel (36) yönetimindeki 67 ZT 926 plakalı öğrenci taşıyan servis minibüsü Saltukova beldesi anayol kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Soylu'ya (75) çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalede hayatını kaybettiği belirlenen Soylu'nun cenazesi Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Temel, gözaltına alındı.
Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde servis minibüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde servis minibüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads