Zonguldak'ta Kaza: 5 Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobilde 5 kişi hafif yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli-Alaplı ilçeleri arasındaki Gültepe mevkisinde meydana geldi. Ereğli yönüne giden 28 yaşındaki Gürkan Koç'un kullandığı 67 SL 010 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıktı. Otomobil, akaryakıt istasyonunun önündeki kaldırıma çarptı. Sürücü Gürkan Koç ile yanında bulunan Tayfun Yorulmaz (24), Çiğdem Koç (25), Melek Naz Koç (9) ile bir bebek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Zonguldak