Zonguldak'ta Karne Heyecanı

ZONGULDAK'ta, karne alarak yarı yıl tatiline giren öğrenciler büyük sevinç yaşadı.



Fener İlkokulu'nda, 2016- 2017 eğitim- öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrencilere karnelerini öğretmenleri verdi. Öğrenciler, 15 günlük tatile çıkmanın sevincini öğretmenleri ve aileleriyle paylaştı. Bazı anne ve babalar, çocuklarıyla selfie çekti. Ardından hep birlikte karnelerini havaya kaldırarak sevinçlerini gösterdi.



- Zonguldak