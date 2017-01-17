Zonguldak'ta Fetö Davasında Tahliye

ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan elektrik teknisyeni 50 yaşındaki Nuri S., ilk duruşmada tahliye edildi.



Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda elektrik teknisyeni olarak görev yaparken geçen 29 Ekim'de ihraç edilen Nuri S.'nin yargılanmasına başlandı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmak', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edilen Nuri S. duruşmada hazır bulundu. Sanık Nuri S., evinde yapılan aramada bulunan Fethullah Gülen kitaplarıyla bir ilgisinin olmadığını kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Cezaevinde terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklu bulunanlara bilgi aktardığı iddialarını reddeden Nuri S.'nin tutuklulukta geçirdikleri süre, mevcut delil durumu, suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.



Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



- Zonguldak