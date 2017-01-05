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Zonguldak'ta 5 Öğretmen Fetö'den Tutuklandı

Zonguldak'ta 5 Öğretmen Fetö'den Tutuklandı

ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 öğretmen tutuklandı.

Zonguldak'ta 5 Öğretmen Fetö'den Tutuklandı

ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 öğretmen tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen öğretmenler A.S.B., A.T., Z.E., S.K. ve B.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 öğretmen, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. - Zonguldak

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