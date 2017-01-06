Zonguldak'ta 5 Afgan Göçmen Yakalandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.





Devrek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Pınarönü köyünde yaptıkları devriye sırasında şüphelendikleri T.B'nin aracını durdu.



Ekipler araçta yaptıkları incelemede, yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit ettikleri Afganistan uyruklu A.A. (19), H.İ. (26) ve A.A.H. (37) ile aynı köyde yolcu otobüsünde yaptıkları aramada da yine Afganistan uyruklu İ.A. (20), D.M'yi (21) gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerini ardından 5 kaçak, Zonguldak Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.