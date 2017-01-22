STAT: Devrek İlçe Stadı
HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Emre Bolel (x), Burak Celep (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Osman Kurtuldu (xxx)- Sefa (xx), Okan Duran (xx), Onur (xxx) (Dk.90 Furkan), Erdinç (xxx), Batuhan (x) (Dk.74 Anıl x), Ercan (xx), Turan (xx), Selçuk (xx), Mert (xxx), Okan Eken (xx) (Dk.86 Sinan xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Yakup Bugün (x)- Emrah (x) (Dk.45 Onur xx), Ozan (xx), İsmail (x), Tunay (xx), Ali (xxx), Seyit Ahmet (xx) (Dk.83 İsmail Ayaz), Tolga (xx), Niyazi (xx), Yakup (xx), Mehmet Uğur (x)
GOL: Dk.12 Okan Eken, Dk.38 Erdinç, Dk.90, Dk.90+2 Sinan (Zonguldak Kömürspor), Dk.7 Ali (Sivas Belediyespor)
SARI KARTLAR: Okan Eken, Mert (Zonguldak Kömürspor)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahası onarımda olduğu için Devrek İlçe Stadı'nda karşılaştığı Sivas Belediyespor 'u 4-1 yendi.
7'nci dakikada sağ taraftan Ozan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortalığı topu Ali Aydın kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 0-1.
12'nci dakikada sol kanattan geçekleşen pozisyonda ceza sahası içinde Onur'un pasında topla buluşan Okan Eken topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
32'nci dakikada Emrah'ın ceza sahasında içinde vuruşunda kaleciyi geçen topu Ercan çizgi üstünden uzaklaştırdı.
38'inci dakikada sol kanattan gelişen atakta Onur'un ortasına kafayla yükselen Erdinç, takımını öne geçiren gölü attı: 2-1
57'nci dakikada Tolga'nın ortasında Seyid Ahmet'in kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa Onur'un vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.
84'üncü dakikada Mert'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Onur kaleciye karşı karşıya kaldı. Onur'un etkisiz vuruşunda top, kalecide kaldı.
90'ıncı dakikada ceza sahasına taşıdığı topla kaleciyi çalımlayan Sinan, topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
90+2'nci dakikada Sefa'nın pasında topla buluşan Sinan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-1.
- Zonguldak
Zonguldak Kömürspor-Sivas Belediyespor: 4-1
STAT: Devrek İlçe StadıHAKEMLER: Alper Çetin (xx), Emre Bolel (x), Burak Celep (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Osman Kurtuldu (xxx)- Sefa (xx), Okan Duran (xx), Onur (xxx) (Dk.90 Furkan), Erdinç (xxx), Batuhan (x) (Dk.74 Anıl x), Ercan (xx), Turan (xx), Selçuk (xx), Mert (xxx), Okan Eken (xx) (Dk.
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