Zonguldak Cezaevi Firarisi Yakalanmamak Için Intihara Kalkıştı

Cezaevi firarisi yakalanmamak için intihara kalkıştı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, cezaevi firarisi 41 yaşındaki Yalçın Enli, polise yakalanmamak için evinin balkonunda intihar girişiminde bulundu.



Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre; Basit tehdit suçundan hükümlü kaldığı Zonguldak MTipi Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan bir süre önce firar eden 1 çocuk babası Yalçın Enli'nin eve geldiğini öğrenen polis, yakalamak için çalışma başlattı. Kendisini eve kilitleyerek polise kapıyı açmayan Yalçın Enli, evin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri branda açarak önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Enli, polise teslim oldu. Tehdit, silahlı tehdit, hırsızlık ve hakaret gibi 7 ayrı suçtan arandığı tespit edilen Ereğli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Enli, işlemleri tamamlandıktan sonra firar ettiği cezaevine gönderildi.