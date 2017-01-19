Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe eşleşti. Tek maç üzerinden Vodafone Arena'da oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 5. maçında Vodafone Arena'da karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, puanı 13'e yükseltti ve lider çıkmayı garantiledi. Siyah-beyazlılar, son maçını Kayserispor ile deplasmanda oynayacak.
Maç Vodafone Arena'da
Gruptan lider çıkmayı garantileyen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası son turunda Fenerbahçe ile eşleşti. C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, son maçlar öncesinde grubu Gençlerbirliği'nin ardından ikinci bitirmeyi garantilemişti. Böylece Fenerbahçe, çapraz eşleşmede Beşiktaş'ın rakibi oldu. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele 4 ya da 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da gerçekleşecek. - İSTANBUL
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe Eşleşti
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe eşleşti. Tek maç üzerinden Vodafone Arena'da oynanacak.