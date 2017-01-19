Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında sahasında karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar böylece bir üst turda Fenerbahçe ile eşleşti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



67. dakikada Kerem'in sol kanattan ortasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Aziz'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



70. dakikada Aras'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0



81. dakikada Murat'ın sağ taraftan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cafercan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten sekerek dışarı çıktı.



Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Erkan Özdamar xx, Mustafa Sönmez xx, Soner Maraş xx



Beşiktaş: Utku xx, Beck xx, Rholdolfo xx, Mitrovic xx, Atınç xx, Gökhan İnler xx, Veli xx (Necip dk. 46 x), Aras xx, Quaresma xx (Muhammed dk. 46 x), Tolgay xx (Fatih dk. 67), Ömer xx



Yedekler: Hüseyin, Sedat



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Darıca Gençlerbirliği: Gökhan x (Deniz dk. 29 x), Hayrullah xx, Yusuf xx, Cem xx, Kerem xx, Sinan xx, Metehan xx (Doğancan dk. 58 x), Murat xx, Cafercan xx, Alperen xx (Aziz dk. 46 x)



Yedekler: Alper, Selçuk, Abuzer, Gökhan



Teknik Direktör: Sadullah Zehir



Goller: Beck (dk. 20), Quaresma (dk. 33), Aras (dk. 70) (Beşiktaş)



Sarı kart: Doğancan (Darıca Gençlerbirliği) - İSTANBUL