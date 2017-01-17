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Ziraat Bankasına BDDK'dan Gürcistan İzni
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Ziraat Bankasına BDDK'dan Gürcistan İzni

Ziraat Bankası, Gürcistan şubelerinin iştirak banka çatısı altında faaliyetini sürdürmesine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından izin verildiğini duyurdu.

Ziraat Bankasına BDDK'dan Gürcistan İzni

Ziraat Bankası, Gürcistan şubelerinin iştirak banka çatısı altında faaliyetini sürdürmesine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından izin verildiğini duyurdu.

Ziraat Bankasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, bankanın Gürcistan'da faaliyet gösteren şubelerinin, sermayesinin tamamı Ziraat Bankasına ait olarak kurulacak olan iştirak banka çatısı altında faaliyetlerini sürdürmesine, BDDK tarafından gerekli iznin verildiğini bildirdi.

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