Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Tokat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Tokat-Niksar karayolu Şenköy yakınlarında Hüseyin Aynacı idaresindeki 34 PE 8548 plakalı otomobil ile sürücüleri henüz öğrenilemeyen 60 KY 567 plakalı hafif ticari araç ve 06 FE 0455 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada sürücü Aynacı ile araçlarda bulunan Oğuzhan Binkek, Rakibe Aynacı, Ceylan Özdemir, Beril Ayşe Özer, Melike Binkek, Dilara Gamze Binkek, Tuğçe Alkaya, Züleyha Bolat yaralandı.



Kaza sonrası sıkışan ve Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.