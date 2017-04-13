Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza Ankara-Samsun karayolu Taşköprü kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Erkan Aydın idaresindeki 06 KPN 76 plakalı otomobil yağış nedeniyle kaygan olan yolda ilçe merkezine dönmeye çalışan Muhteşem Karaman idaresindeki 19 SB 921 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 19 SB 921 plakalı otomobil yolun sağ şeridinde bulunan İsmail Uzun idaresindeki 06 E 1775 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan Gülsena Aydın, Havva Aydın, Öykü Aydın ve Elif Aydın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.



=================================================



NetGazete YouTube Kanalına Abone Olmak İçin



>



NetGazete Resmi Web Sitesi



>



NetGazete Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



NetGazete Haber Yayın Akışı



>