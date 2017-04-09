Zihinsel Engelli Gence Zorla Oy Kullandırdılar

Frankfurt'ta Volkan isimli zihinsel engelli genç, oy kullandırılmak üzere AKP'li grup tarafından Başkonsolosluğa getirildi. Genç yanında biri olduğu halde kabine girdi, yardımla tercih mührünü bastı. MHP'li sandık müşahidi, gencin zarf tutan elini yönlendirerek oyunu sandığa attırdı. Geçen cuma da başka bir zihinsel engellinin oy kullanmasına sandık başkanı imamın izni verdiği öğrenildi. CHP'nin itirazı üzerine, gence oy kullandırılmadı. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'na göre 'akıl zayıflığı' bulunanlar, oy kullanamıyor.