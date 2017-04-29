Zeybekci'den Kabine Değişikliği ve Enflasyon Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Değişiklikler hep olagelmiştir ve bunlarda hap sağlıklı olmuştur. İhtiyaç duyulursa bu alanların her ikisinde de gerek parti yönetiminde gerekse kabinede bu değişikliklerin olması bunlar öncekiler gibi son derece normal olacaktır" dedi.



Ekonomi Bakan Nihat Zeybecki, MÜSİAD Denizli Şubesinin düzenlediği Mermer ve Maden Sektör Toplantısına katıldı. Başaranlar Mermer Toplantı salonunda yapılan toplantıya Bakan Zeybekci'nin yanı sıra, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, MÜSİAD yetkilileri ve davetliler katıldı.



Bakan Zeybekci, toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Merkez Bankasının aldığı kararların arkasında olduklarını belirten Bakan Zeybekci, "Merkez Bankasının son dönemlerdeki yaptığı uygulamaların arkasındayız. Yaklaşık bir yıldan beri, 61. Hükumet dönemindeki bakanlık dönemimizde, genel itibariyle bu açıklamalarda bulunuldu. Son dönemlerdeki gerek faiz uygulamalarıyla ilgili, genel itibariyle faizin alt ve üst mantığını sabit bırakmasıyla, borç verme faizlerinde belli başlı bir artışa gitmesi uygulamalarının arkasındayız. Bunları hesap ettik. Diğer taraftan enflasyon beklentisi ile ilgili öngörüleri de, inşallah ileriye doğru yukarıya revize edilmiş haliyle değil, önceki haliyle gerçekleşir. İnşallah onları yakalarız" dedi.



"SPEKÜLATİF AMAÇLI FİYATLARLA MÜCADELE EDİYORUZ



Tarım fiyatlarındaki artış hakkında da açıklamalarda bulunan Zeybekci, "Tarım fiyatlarındaki oynaklık, ekonomi bakanlığı olarak müdahale ettiğimiz bir dönemdedir. Gerek kuru bakliyatta, kuru gıdada, son dönemde nohutta fasulyede ve diğer ürünlerde, gümrük vergisi oranlarını sıfırlamış olmamız, bu müdahalelerdendir. Gerekirse ette de müdahale edecek olmamız da aynı şekilde, daha doğrusu spekülatif amaçlı fiyat artışları olan tarım ürünlerinde, şu demek değil Türkiye tarımla, hayvancılıkla, etle ve sütle, tavukla tüm bu ürünlerde kendi kendine yete bilen bir ülkedir. Yani yurt dışından tarım ürünü ithal ederek bir gelenek ve böyle bir alışkanlık olmaması için çok özel gayret gösteriyoruz. Malumunuz Türkiye'de, tarım ürünleri yüksek oranda gümrük vergileriyle de korunmaktadır. Ama diğer taraftan biz, tüketiciyi de korumak zorundayız" diye konuştu.



"DOMATES FİYATLARI MEVSİM GEÇİŞİYLE İLGİLİDİR"



Son dönemdeki domates fiyatlarındaki artışın sezon geçişi sebebiyle yaşandığını belirten Bakan Zeybekci, Spekülatif amaçlı bazı hareketlenmeler olduğunda ona müdahale ediyoruz. Domateste son dönemdeki fiyat artışı da, sezon geçişi sebebiyle ortaya çıkan bir şeydir. Yani seralardan açık alanlardaki domatesin devreye girmemesi sebebiyle bir gecikme oldu. Belki bir hafta içinde bunlar normale dönecektir, normal fiyata gelecektir. Ama diğer taraftan da, biz sezonun en bol olduğu zamanda da, çiftçimizin de üreticimizin yanında yer almak için tedbir alıyoruz. Şuanda da gıda komitesi olarak, aldığımız kararlar sonucunda da, ekonomi bakanlığı olarak üretimden tüketime olan zincirin, aşamalarını gerek depolama, gerek ambalajlama işlemlerini, gerek onları soğuk zincirle taşınması ile ilgili tüm yatırımları da teşvik kapsamın alıyoruz, destekler hale geliyoruz" şeklinde konuştu.



Piyasalardaki nakit sıkıntısın olup olmadığını ile ilgili soruya Bakan Zeybekci, "Piyasada nakit sıkıntısı yok, daha doğrusu biz bankacılık sistemleri içinde bildiğimiz kadarıyla da, tam tersi belki de biraz nakit bolluğunun olduğunu görebiliriz. Bu da şu, son dönemde kredi garanti fonundan piyasalara, sadece yararlananlara yönelik piyasaya 150 milyar TL'lik imkan sağlandı. Bu da piyasalara oldukça olumlu etkileri oldu. Şuanda piyasalar çok hızlı bir şekilde normalleşti" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üyeliği ile ilgili konuşan Bakan Zeybekci, "Cumhurbaşkanı'mızın AK Parti'ye üyeliği, AK Parti genel başkanlığa adaylığı resmen başladı. 21 Mayıs'ta çok aksine bir şey olmazsa veya 21 Mayıs'a yakın bir zamanda, partimizin merkez kurulunun alacağı bir karar, ondan sonraki süreçte gereken yerine getirilecektir. Eğer kongre kararı onaylarsa, Cumhurbaşkanımız partinin yönetiminde aktif olarak üstlenecektir. Bu da Türkiye'de siyasetin istikrarı ve öngörülebilirliği son derece pozitif bir dönem başlayacak" dedi.



"KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NORMAL BİR ŞEYDİR"



Kabine değişikliği ile ilgili konuşan Bakan Zeybekci, gerek partide gerekse yönetimde ve gerekse hükumette yapılan değişikliklerin normal olduğunu söyledi. Bakan Zeybekci, "Değişiklikler hep olagelmiştir ve bunlarda hep sağlıklı olmuştur. İhtiyaç duyulursa bu alanların her ikisinde de gerek parti yönetiminde gerekse kabinede bu değişikliklerin olması bunlar öncekiler gibi son derece normal olacaktır. Yani kabinede ne olacak, kabinede değişikliklerin içeriği ne olacak, onun için Türkiye'de belirsizliğin veya ekonomiyle ilgili veya başka alanlara bunun maliyetini, faturasını çıkarmaya çalışmak, artık bunlar eski moda olan şeyler. Kongre süreci ve diğer süreçler İnşallah bu da hızlı bir şekilde tamamlanır. Türkiye 2019 Martına kadar yerel seçimler, 2019'un son baharı Kasım'ına kadar da genel seçimler ile ilgili seçimsiz bir dönemle artık önüne bakacak" açıklamasını yaptı.



(Medeni Topaloğlu/İHA)