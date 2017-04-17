Zabıta Boksör, İngiliz Rakibini Yenerek Altın Kemer Kazandı

İngiltere'nin Gillingham kentinde düzenlenen özel bir organizasyonda İstanbul Pendik'te zabıtalık yapan ve aynı zamanda boksör olan Durmuş Karakuş, rakibi İngiliz Tony Barratt ile yaptığı unvan maçından galip çıkarak, ağır sıklet Boks Altın Kemer unvanını kazandı. Karakuş'a kemerini maçı izleyen Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç taktı. Pendik Belediyesi'nde 11 yıldır zabıta olarak görev yapan ve Türkiye'de 'Zabıta Boksör' olarak tanınan 45 yaşındaki Durmuş Karakuş, 30 yıldır boks ve kick boks yapıyor. Şimdiye kadar 60 maça çıkan Karakuş, çeşitli turnuvalarda çok sayıda şampiyonluk elde etti. Karakuş, ringde rakibi Tony Barratt'ı 2-1 sayıyla yenerek, Ağır Sıklet Boks Altın Kemerin sahibi oldu. Karakuş, İngiltere'de kazandığı ikinci maçın ardından kemeri Türkiye, Suriye ve Filistin'de şehitlere armağan ettiğini ifade etti.

"BÜYÜKELÇİYİ GÖRÜNCE 80 MİLYONU YANIMDA HİSSETTİM"

Karakuş, geçen yıl ekim ayında İngiltere'de kazandığı ilk kemeri, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlere armağan etmişti. Karakuş, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Aldığım kemeri öncelikle Türkiye'de şehit olan kardeşlerimiz ile Suriye ve Filistin'de şehit olan Müslüman kardeşlerimize armağan ediyorum. Ayrıca tüm dünyada terörü lanetliyorum. Dün akşam maça çıkmadan önce Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç'in, salona geldiğini görünce çok duygulandım. O an sanki 80 milyon Türk halkının yanımda olduğunu hissettim ve gözyaşlarımı tutamadım. Büyükelçimiz ve maça gelen Türk kardeşlerimizin destek ve duaları ile kazandım. 45 yaşında olmama rağmen Türk'ün gücünü bir defa daha ispat ettim" şeklinde konuştu.