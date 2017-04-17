Yüzlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla bekliyor



ANKARA - Referandum sonrası İstanbul'dan Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yüzlerce vatandaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bekliyor. Erdoğan'ın coşkulu kalabalığa hitap etmesi bekleniyor.

Referandumda çıkan 'evet' zaferinin ardından İstanbul'dan Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkulu kalabalık karşıladı. Esenboğa Havalimanında yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçen Erdoğan'ı vatandaşlar burada da yalnız bırakmadı. Bazı bakanlarında Külliye'de bulunduğu görülürken, Erdoğan'ın vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor. Erdoğan'ın konuşması için ana bina önüne kürsü kuruldu.