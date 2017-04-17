Yüzlerce Vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Coşkuyla Bekliyor
Yüzlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla bekliyorANKARA - Referandum sonrası İstanbul'dan Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yüzlerce vatandaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bekliyor.
Yüzlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla bekliyor
ANKARA - Referandum sonrası İstanbul'dan Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yüzlerce vatandaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bekliyor. Erdoğan'ın coşkulu kalabalığa hitap etmesi bekleniyor.
Referandumda çıkan 'evet' zaferinin ardından İstanbul'dan Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkulu kalabalık karşıladı. Esenboğa Havalimanında yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçen Erdoğan'ı vatandaşlar burada da yalnız bırakmadı. Bazı bakanlarında Külliye'de bulunduğu görülürken, Erdoğan'ın vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor. Erdoğan'ın konuşması için ana bina önüne kürsü kuruldu.