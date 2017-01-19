Yüzeyi Buz Tutan Gölde Şişe Toplarken Suya Düşen Kişinin Kaybolması

Çorum'da yüzeyinin bir kısmı buz tutan baraj gölü üzerinde şişe toplarken buzun kırılması sonucu suya düşen kişinin cesedine ulaşıldı.



Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çomar Barajı'nda, yüzeyi kısmen buz tutan baraj üzerinde buzun kırılması sonucu düştüğü suda kaybolan kişinin bulunması amacıyla dün akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.



Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri (AFAD) baraj çevresinde arama yaparken, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Su Altı ekibi de barajda arama yaptı. Dalgıçların yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı. Kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklıkta ve 15 metre derinlikte bulunan ceset, dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı.



Daha sonra otopsi için cenaze aracıyla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin 33 yaşındaki Adnan Öztürk'e ait olduğu belirlendi.



Bu arada dün akşam buzun kırılması sonucu suya düşen Öztürk'ü kurtarmak isteyen Mustafa Bozacı da ekiplerin arama çalışmasını kıyıdan takip etti. AA muhabirine olayı anlatan Bozacı, dün akşam aracıyla baraj çevresinde gezinti yaparken yüzeyi buz tutan baraj üzerinde bir kişinin suya düştüğünü gördüğünü ifade ederek, "Hemen buz üstünde koşarak yanına doğru gittim. Üzerimdeki elbiseyi suya uzatarak yakalamak istedim. Sonra da onu kıyıya çekecektim. Ancak bu sırada üzerinde bulunduğum buz kütlesi de kırılınca ben de suya düştüm. O anda sudaki kişinin gözden kaybolduğunu fark ettim. Kendi çabamla buzun üzerine çıkarak, kıyıya geldim ve hemen 155'i aradım." diye konuştu.



Bu arada Öztürk'ün, baraj çevresinde ve buz tutan yüzeyinde depozitolu alkol şişelerini toplamaya çalıştığı öğrenildi.



Çomar Barajı'nda dün akşam saatlerinde bir kişinin suda kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, dalgıçların da katılımıyla yapılan arama çalışmalarında bir sonuç alınamamıştı. Havanın karanlık ve soğuk olması nedeniyle arama çalışmasına ara verilmişti.