Yüzeyi Buz Tutan Gölde Şişe Toplarken Suya Düşen Kişi Kayboldu

Çorum'da, yüzeyinin bir kısmı buz tutan baraj gölü üzerinde şişe toplayan kişi, buzun kırılması sonucu düştüğü suda kayboldu.



Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çomar Barajı kıyısında aracıyla gezinti yapan Mustafa B, soğuk hava nedeniyle yüzeyinin bir kısmı buz tutan baraj gölü üzerinde bir kişinin yürüdüğünü gördü. Kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklaşan kişinin buzun kırılması sonucu suya düştüğünü fark eden Mustafa B, suda çırpınan kişiyi kurtarmak istedi. Bu sırada kendisi de suya düşen Mustafa B, kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.



Mustafa B'nin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Mustafa B. suda kaybolan kişinin düştüğü noktayı ekiplere gösterdikten sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere, Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



İlk olarak projektörlerle aydınlatılan baraj yüzeyi ve çevresinde araştırma yapan ekipler, herhangi bir ize rastlamadı.



Daha sonra olay yerine çağrılan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekibinin suda arama yapabilmesi için kıyıdaki buz kütlesinin bir bölümü kazmalarla kırıldı. Bu sırada baraj çevresinde araştırma yapan ekiplerin, barajın karşı kıyısında buz kütlesi olmadığını belirtmesi üzerine kurtarma ekipleri bu istikamete yönlendirildi.



Kıyıya indirilen botla derinliği 15 metreyi bulan baraja açılan 3 dalgıcın yaklaşık bir saat süren aramasında suda kaybolan kişi bulunamadı.



Dalgıçlar arama sırasında, söz konusu kişiye ait olduğu tahmin edilen bir eldivenle poşet içinde çok sayıda alkol şişesi buldu.



Havanın karanlık ve soğuk olması nedeniyle aramalara sabah devam edilmesi kararlaştırıldı.



Bu arada polis ekipleri, baraj kıyısında bulunan ve suda kaybolan kişiye ait olduğu belirlenen plakasız motosiklette inceleme yaptı.



Suya düşen kişinin kimliğini tespit etmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.