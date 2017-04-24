Yüz, pedalla, koş, eğlen!

Freeathlon Fun-Race Marmaris

Uzunetap ve Marmaris Belediyesi işbirliği ile 29-30 Nisan tarihlerinde Marmaris'te gerçekleşecek olan ve sporun en keyifli branşlarını bir araya getiren "Freeathlon Fun Race" ile doyasıya bir spor ve eğlence deneyimine hazır mısınız?

500m yüzme, 5K koşu ve 15K bisiklet branşlarını içeren "Freeathlon Fun Race" etkinliğinde Bireysel Yarışlar, Bayrak Yarışları, Fun-Race Kids kategorileri bulunuyor. Yarış öncesinde düzenlenecek beach makarna partisi ile spor ve eğlence dolu bir hafta sonu sizi bekliyor.

Yarışmayı tamamlayan tüm sporculara başarı madalyası, dereceye giren yarışmacılara ise koşu sonrası düzenlenecek törende ödül olarak kupa ve sürpriz hediyeler verilecek.

Marmaris Belediyesi katkıları ile gerçekleşen Freeathlon Fun Race etkinliğinde dünyaca ünlü spor markası Under Armour, Garmin, D-Resort Grand Azur Hotel, Ahu Hastanesi, Argos gibi birbirinden önemli sponsorlar yer alırken AKUT gönüllüleri de etkinliğe destek veriyor. "Freeathlon Fun Race" etkinliğine www.uzunetap.com'dan online olarak kayıt yapabilirsiniz. Ayrıca Marmaris'te geçireceğiniz harika bir hafta sonu için D-Resort Grand Azur Otel, Freeathlon Fun Race katılımcıları için hazırladığı avantajlı paketleri sizin için sunuyor.

Yarış Programı:

29 Nisan Cumartesi günü saat 12:00'da başlayacak organizasyon kayıtlar ve kit tesliminden sonra etkinlik alanında düzenlenecek makarna partisi ile devam edecek. Yarışlar 30 Nisan Pazar günü start alacak ve 12:30'da gerçekleşecek ödül töreni ile organizasyon sona erecek.