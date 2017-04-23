Yusufeli'nde heyecan dolu boğa güreşleri



ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri sona erdi.

Yusufeli Belediye Başkanlığı, ilçe kaymakamlığı ile Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, 6 kategoride 150'ye yakın boğa mücadele etti.

Derekapı mevkisinde iki gün süren yarışların dünkü etabında "deste", "ayak" ve "küçük orta" kategorilerinde güreşler yapılırken, bugün de "büyük orta", "başaltı" ve "baş boğa" kategorilerindeki boğa güreşleri gerçekleşti.

Binlerce vatandaşın izlediği boğa güreşleri kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Boğa sahipleri aylarca sporlarla ve özel gıdalarla besledikleri boğaları arenaya çıkartarak şampiyon olmaları için mücadele verdi.

Renkli görüntülerin sahne aldığı organizasyonda konuşan Artvin Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Derekapı Boğa Güreşleri'nin yörenin en eski organizasyonu olduğunu dile getirerek "Gördüğünüz gibi bizim coğrafyamız kırık bir coğrafya. Bahar aylarında hayvanlarımızı otlaklara çıkartırken, onlar birbirlerini telef etmesinler, birbirlerine zarar vermesinler diye yaylaların dağların düzlüklerinde bunları barıştırırız. Dolayısıyla bu eylemin festivale dönüştürüldüğü şeklini görüyoruz bugün burada. Ülkenin 4 bir yanından hemşehrilerimiz bunu vesile kılarak memleketlerine geriye geliyorlar. İnsanlar farklı etkinliklerle burada kaynaşıyorlar, bu anlamda güzel bir bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" dedi.

580 kilogramlık boğası 'Şahin' ile geçtiğimiz yıl şampiyonluk onuru yaşadığını dile getiren genç boğa sahibi Barış Yüce ise "Geçen yılın Ersis boğa güreşlerinin büyük orta kategori birincisi. Şimdi buraya getirdik artık şansımız ne olursa, birinci turu atladık ikinci tur için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

570 kilogramlık Biksi isimli Boğasını ilk kez güreşmesi için arenaya çıkartan ve ilk turu geçen Nejdet Coşkun ise "Daha önce hiç güreşi yoktu ilk kez burada çıkıyor. Büyük orta kategorisinin ilk turunu geçti, ikinci turuna çıkacak ve şampiyon olacak inşallah" dedi.

Güreşlerin çok heyecanlı geçtiğini ve güreşleri izleyebilmek için Artvin il merkezinden Yusufeli'ne özellikle geldiğini dile getiren Fahrettin Alkan "Yayladaki boğaları birleştirmek, tanıştırmak için yapılan kardeşlik güreşleridir bunlar. Takdir ediyoruz, seviyoruz ve nere boğa güreşi varsa oraya gidiyoruz" şeklinde konuştu.