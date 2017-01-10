Yurtta Kış

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okul dönüş yolunda mahsur kalan yaklaşık 40 öğrenciyi kurtarma çalışmaları sürüyor.



Alınan bilgiye göre, Kadınhanı'nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolu kapandı. Taşımalı eğitimle Osmancık ve Şahören mahallesindeki evlerine dönen öğrencileri taşıyan servis ise yolda kaldı.



Kadınhanı Kaymakamı Ercan Çiçek, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok mahalle ile bağlantının kesildiğini söyledi.



Okuldan evlerine dönen yaklaşık 40 öğrencinin yolda mahsur kaldığını belirten Çiçek, "Öğrencileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ulaşım sağlamak için belediye ekipleriyle yoğun çaba harcıyoruz. Şu anda öncelik yolda mahsur kalan öğrencileri kurtarmak." dedi.



Öte yandan, Ladik-Kadınhanı Karayolu'nda tır ile kamyonun karıştığı kazada hafif yaralanan 2 kişiye müdahale etmek için yola çıkan ambulans da kara saplandı. Yaralılar, başka bir ambulans ile Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle 11 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik ekiplerinin araç konvoyundan dolayı kaza yerine ulaşamadığı öğrenildi. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmasıyla tek yönlü trafik akışı sağlanmaya çalışılıyor.



Konya-Isparta, Konya-Beyşehir karayolu ulaşıma kapatıldı



Konya-Isparta, Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir ile Hadim-Bozkır ve Taşkent-Ermenek karayolu, görüş mesafesinin kaybolması nedeniyle karayolları ekiplerince ulaşıma kapatıldı.