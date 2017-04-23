Yunanistan, Dört Kıtadan 10 Ülkeyle Kültürel Mirası Tartışacak

Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 24 Nisan Pazartesi günü tarihi medeniyetler üzerine konferans verileceği belirtildi.



Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın yaptığı açıklamada Yunanistan öncülüğünde düzenlenecek tarihi medeniyetler üzerine düzenlenecek konferans ile kültürel miras ve ülkeler arası iletişimi güçlendirme adına yapılan çalışmalar izleyicilere sunulacak. 10 ülkenin katılımcı olarak davet edildiği konferans, Çin ile ortaklık çerçevesinde gerçekleştirilecek. Yunanistan ve Çin'in haricinde, Mısır, Bolivya, Hindistan, Irak, İran, İtalya, Meksika ve Peru'nun bulunduğu katılımcılar listesi; Mısır, Roma, Pers, Çin, Mezopotamya, Maya ve Inca gibi uygarlıkları anlatacak.



Davet edilen 10 ülke, dünya nüfusunun yüzde 40'ına tekabül eden oranı ve siyasi gelişmelerin Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'da tarihsel süreçlere yayılımında oynadığı etkili rollerle biliniyor.



Diplomatik kaynaklara göre, uluslararası düzeyde gerçekleşecek bu proje dört kıtadan ülkeleri bir araya getirmesi ve kültürel bağlamda yeni ilişkiler kurmasıyla çok önemli bir rol oynayacak.



Kültür, artık dünya arenasında 'soft power' olarak bilinen ve eğer yerinde kullanılırsa ülkelerin uluslararası imajını yükseltmesiyle önemli bir role sahip siyasi güç olarak anılıyor.