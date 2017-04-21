Yunanistan'a Kaçmak İsteyen Fetö'nün İmamı Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalanan FETÖ/PDY'nin Zonguldak il imamı Zekeriya K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Marmaris'te bir ormanlık alanda Rodos Adası'na geçmeye hazırlanırken yakalanan 7 şüpheliden Zekeriya K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesine getirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak Adliyesine çıkartıldığı esnada adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Zekeriya K. tutuklandı. - ZONGULDAK